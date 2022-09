Pierre Locht (CEO Standard) sur le Gril : "L’objectif du Standard cette saison, c’est de se reconstruire…"

TROISIEME PAPIER : BLING-BLING. " Le problème du foot, c’est qu’on peut y gagner beaucoup d’argent… très rapidement ! De l’argent, il y en a plein dans bien des secteurs… mais en football, la question centrale, c’est le timing. Des transferts se font parfois en quelques jours avec des agents qui ont la chance d’être au bon endroit au bon moment… et ça se chiffre en millions d’euros. Il faut mieux réguler ces flambées et c’est ce qu’on a essayé de mettre en place, après le Football-Gate, avec la loi anti-blanchiment, la clearing house et les règlements sur les agents. Le monde du foot ne doit pas non plus se couper du monde : les déclarations du coach du PSG sur le char à voile étaient maladroites, il faut éviter cela. C’est plus facile pour les clubs belges car les distances sont plus réduites… et les dépenses aussi, mais le monde du foot doit tenir sa place dans la question climatique. On est, comme toutes les entreprises, confrontées à la réalité du coût de l’énergie : on doit se poser les bonnes questions en matière d’écologie et de durabilité, et promouvoir la mobilité douce comme le train ou le vélo. L’exemple du Mondial au Qatar est flagrant : ce choix était clairement inapproprié au point de vue éthique et écologique. "

QUATRIEME PAPIER : JEAN-LUC GODARD (le célèbre cinéaste de la Nouvelle Vague, décédé cette semaine). " J’avoue que je ne suis pas un grand cinéphile. Mon film préféré, c’est Forest Gump. Je compte d’ailleurs développer les liens entre le Standard et le secteur culturel, car il y a de beaux parallèles à faire. Un match de foot, c’est un peu comme un scénario de film. On a contacté Bouli Lanners pour donner un coup d’envoi, c’est une personnalité liégeoise importante. On retrouve des fans du Standard dans tous les milieux et dans toutes les classes sociales. Dans le secteur économique, un client change de fournisseur quand il n’est pas content… Mais en football, quand on choisit un club, c’est pour la vie… Le football est très puissant en émotions : je me souviens du but de Sinan Bolat face à AZ : rien que d’y repenser me fait remonter dans le corps l’émotion de ce soir-là… "

CINQUIEME PAPIER : JOURNALISTES. " La presse sportive, un bienfait ou un méfait ? Je dirais, plutôt un bienfait… même si, c’est vrai, les critiques font parfois mal. Un journaliste est là pour informer… et c’est important d’informer ! Après, on sait que le timing est devenu une donnée centrale : tout doit aller vite, et cela génère certaines dérives comme la recherche des clicks et la tentation du buzz. Moi, je suis pour l’ouverture et la transparence… et si on pratique ainsi, je pense que les choses se passent bien. Le mieux, c’est de ne rien avoir à cacher et d’être transparent… même si c’est vrai qu’on ne peut pas toujours tout dire à tout moment. " (clin d’œil)