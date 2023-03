Pierre Locht, CEO du Standard : "L’ambition est de jouer les PO1 l'an prochain et l’Europe au terme de la saison"

Un club racheté il y a un an par 777 Partners. "Ca se passe de mieux en mieux. Ce qui est fort différent par rapport au passé, c’est que l’actionnaire n’est pas présent au quotidien. L’actionnariat est à distance, c’est au management du club de gérer. Il y a toute une série de décisions qui doivent être validées, au sujet de la stratégie ou de la politique à moyen ou long terme. On gère librement le club au quotidien. On discute et on prend les décisions. Quand l’importance financière dépasse certains paliers, ça doit être validé par la structure à Londres (777 Football Group). Si l’impact financier est encore plus important, une deuxième validation s’effectue par les actionnaires eux-mêmes, à Miami. On avance bien", détaille-t-il.

Et de conclure : "On a des appels, on line, avec les autres clubs du groupe. Chacun peut aborder des sujets s’il le souhaite. La structure multi-clubs est là en support des clubs, elle ne dirige pas pro-activement, elle ne prend pas des décisions. Ca permet un échange d’informations."