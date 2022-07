Pierre Locht, CEO du Standard : "Il y a un changement de modèle, mais on ne veut pas changer le club ni son ADN"

Pierre Locht est le nouveau CEO du Standard de Liège. En charge de la gestion globale du club depuis son rachat par le groupe 777 Partners. Concentré sur le club liégeois et non pas sur le groupe, Locht veut redresser le RSCL tout en tentant de tirer au mieux profit du nouveau modèle proposé par les propriétaires du club à long terme. Entretien au micro de Laurent Bruwier.

Si le passage de relais entre Bruno Venanzi et 777 Partners peut sembler radical, hors de question de faire table rase des valeurs du Standard : "Je ne dirais pas qu’il y a un changement de philosophie, mais c’est clair que c’est un changement de modèle. Donc il n’y a pas la volonté de changer le club ni de changer l’ADN du club. Bien au contraire ! Le but, on le voit avec l’arrivée de l’entraîneur, c’est aussi d’amener des personnes qui peuvent coller avec ce qu’est le Standard de Liège et comment le club peut performer.

Au niveau du mode de fonctionnement, le fait de faire partie d’un groupe représente un changement à 180 degrés. Beaucoup de choses sont devenues beaucoup plus professionnelles ou en tout cas beaucoup plus poussées dans l’analyse, dans les rapports qu’il faut rendre ou encore dans la justification de la prise de décision par exemple… Et tout ça prend un peu plus de temps. Mais je suis convaincu que ça va permettre de prendre des décisions qui seront encore plus poussées et, on l’espère, plus pertinentes."