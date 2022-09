Pierre Lizée (ou votre nouveau chanteur préféré)

Si jamais vous étiez justement en train de vous chercher un nouveau chanteur préféré, j’ai peut-être la solution pour vous ! Souvenez-vous, il est entré dans nos vies en 2016, à la faveur d’un certain télécrochet…

Ce jeune Hutois, qui a des allures délicates mais une voix hyper consistante, s’intitule Pierre Lizée, et il avait frôlé la finale de The Voice Belgique il y a déjà 6 ans. Depuis lors, il construit sa personnalité musicale avec soin et ambition !

Pierre Lizée est aussi charmant que pop ; en attendant le premier album, rendez-vous au Deux Ours à Modave le samedi 18 septembre : emportez vos amis, c’est de la joie garantie.