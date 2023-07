Pierre Lizée interprète en live "Times like these" des Foo Fighters dans une reprise lumineuse

Pierre Lizée était l’invité du 8/9 pour la préparation de son nouvel EP et la sortie d’un album en 2023. Il a aussi interprété en live un titre des Foo Fighters : Times like these.

On l’avait découvert notamment avec Chemical Love en 2018, deux ans après sa demi-finale dans l’émission The Voice Belgique, où il avait rejoint l’équipe des Cats On Trees. Il a depuis sorti plusieurs autres singles et EP comme le lumineux Stunning Light, avant de verser dans un côté plus sombre et plus rock avec Dark Times en novembre 2022.

"J’aime bien composer des chansons différentes et avec des sujets différents, des fois j’ai une part sombre et une part lumineuse qui ressort beaucoup", explique Pierre Lizée. "J’évolue dans mon travail artistique, mais je ne change pas."

Il prépare actuellement un nouvel EP, avant un album prévu pour 2024. Avant cela, vous pourrez retrouver Pierre Lizée sur les scènes des Francofolies de Spa le 20 juillet et du Home Made Festival à Huy le 12 août. Encore avant, il nous interprétait dans le 8/9 un morceau des Foo Fighters : Times Like These.