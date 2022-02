"Pierre & le Loup", un conte musical indémodable, éclairé par la voix et l'humour d'Alex Vizorek

Accompagné par les musiciens de l’Orchestre de chambre Est-Ouest, Alex Vizorek prête sa voix au conte musical de Sergeï Prokofiev. Le spectacle se raconte en sons et en images, grâce aux interventions live de l’illustratrice Karo Pauwels. "Pierre & le Loup" est disponible en streaming sur Auvio et diffusé sur Ouftivi le dimanche 27 février à 19h12.

On a tous encore en mémoire l'histoire de Pierre et le loup, de ce jeune garçon intrépide qui s’échappe de la maison familiale, au nez et à la barbe de son grand-père, pour partir traquer le loup en forêt. Dans cette aventure, Pierre est accompagné par de fidèles amis à poils et à plumes : l’oiseau, le chat et bien sûr le malheureux canard.

Chaque personnage de l’œuvre est associé à un instrument ou à une famille d’instruments de l’orchestre. L’oiseau, léger et gazouillant, est associé à la flûte. Le chat aux pattes de velours est interprété par la douce clarinette. Le loup, sinistre et ténébreux, est défendu avec hargne par le pupitre des cors. Quant à Pierre, le jeune garçon intrépide, il est représenté par la famille des cordes : violons, altos, violoncelles et contrebasses.

"Pierre et le loup" a été écrit et composé en 1936. A travers cette œuvre, Sergeï Prokofiev veut familiariser les jeunes aux principaux instruments de l’orchestre. Il crée une pièce didactique qui se transmet de génération en génération.