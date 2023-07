Pierre Kroll face à la juge Gruwez : "Je n'ai pas une foi énorme dans la capacité des humains à faire le meilleur"

Pierre Kroll est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le dessinateur évoque son impertinence dès le plus jeune âge : "A l'école, j'étais déjà impertinent et j'ai souvent été collé pour ça. J'avais un prof de néerlandais qui était un vrai sadique, il m'a souvent puni en me faisant écrire les mots du dictionnaire en néerlandais. J'ai souvent dessiné en classe, on m'a souvent dit que je ne pouvais pas dessiner en écoutant les cours."

Pierre Kroll parle de la responsabilité de chacun dans l'état du monde actuel : "Ma part est minuscule, je ne suis pas tout seul à produire des déchets. On est peut-être responsable de certaines choses mais pas coupable. Le monde est en place depuis longtemps, il y a des destins qui peuvent faire que le monde doit mal tourner. Je n'ai pas une foi énorme dans la capacité des humains à faire le meilleur."

La juge Anne Gruwez revient également sur le côté séducteur de Pierre Kroll, l'homme de 65 ans raconte : "Je ne peux pas me plaindre. On cherche toujours quelque chose. J'espère toujours des rencontres mais ce n'est pas pour ça que la personne qui partage ma vie ne me satisfait pas."

