Pierre Grivegnée : sa détention électronique prolongée pour deux mois

L’ex-patron du Cristal Park reste détenu sous bracelet électronique. Pierre Grivegnée a déjà passé un mois à Lantin et un mois de détention à domicile. La Chambre du Conseil de Liège s’est penchée sur son cas ce vendredi après-midi. Elle a décidé de prolonger son mandat d’arrêt. Pierre Grivegnée est inculpé d’abus de biens sociaux. Il est en aveux pour une série de fausses factures qui avaient été révélées par la RTBF et Le Vif en juillet dernier. Il est en aveux aussi pour une fausse facture plus récente.