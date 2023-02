Pierre Gasly heureux chez Alpine : "Ils sortent d'une belle année, mais l'ambition est d'aller encore plus haut !"

Le Français Pierre Gasly, qui découvre une nouvelle équipe cette saison puisqu'il a quitté AlphaTauri pour rejoindre Alpine, a de grandes ambitions pour ses débuts avec l'écurie française. Le nouveau coéquipier d'Esteban Ocon a bouclé la première journée des essais d'avant-saison de Bahreïn à la 16e place, à près de deux secondes (1.985) du Champion du Monde Max Verstappen (Red Bull).

"C'est ma première journée officielle avec Alpine, j'ai donc pas mal de travail à effectuer !, a expliqué Pierre Gasly au micro de Gaëtan Vigneron, l'envoyé spécial de la RTBF à Bahreïn. C'est la première fois qu'on peut véritablement "pousser" dans cette voiture, un petit peu plus que lors du shakedown il y a quelques jours en tout cas. Il y a beaucoup d'informations à traiter, mais ça fait du bien de pouvoir enfin commencer cette saison. Pour l'instant, on essaie de comprendre notre voiture, son potentiel dans ces conditions qui sont plus chaudes que celles qu'on rencontrera lors du week-end de course, la manière dont elle réagit... Je suis très satisfait de cette première demi-journée, tout s'est très bien passé ce jeudi. Mon objectif personnel, ce sera de donner le meilleur de moi-même à l'équipe. Ils sortent d'une belle année avec une quatrième place au championnat, mais j'espère honnêtement qu'il y aura encore plus de potentiel ! L'ambition, c'est d'aller encore plus haut, de faire encore mieux. Je suis prêt à me donner à 200% chaque week-end pour tirer le maximum de cette voiture."