Pierre Gasly (AlphaTauri) très ambitieux avant la nouvelle saison de F1 : "Je veux gagner à nouveau"

Le Français Pierre Gasly, 26 ans, fait désormais partie des meubles en F1. Vainqueur du Grand Prix d'Italie pour le compte d'une équipe... italienne en 2020, l'éphémère pilote Red Bull (douze courses en 2019) compte bien profiter du nouveau règlement pour remonter sur la plus haute marche du podium en 2022 grâce à l'AlphaTauri AT03.

"L'objectif de la saison est clair : j'ai vraiment envie de gagner une autre course !, a déclaré Pierre Gasly après le Filming Day organisé par AlphaTauri à Misano, ce qui lui a permis de piloter pour la toute première fois - à allure réduite - l'AT03. On l'a déjà fait une fois, on va tout faire pour y arriver une nouvelle fois. Ensuite, je veux continuer à être constant, comme nous avons pu le montrer la saison dernière. Nous avons souvent été présents avec des Top 5, des Top 6, et on s'est bagarré pour la cinquième place du championnat constructeurs. On va essayer d'aller la chercher cette année !"

"Cette voiture est vraiment différente de celle de l'année dernière, a repris le Normand. Bien sûr, il y a un nouveau règlement, nous sommes partis d'une feuille blanche, et je me doutais que le ressenti allait être différent lors de ce shakedown. Après, on n'a pas pu pousser la voiture à la limite, c'était plus pour voir s'il y avait des gros soucis sur la voiture ou non. Et tout s'est bien passé ! J'espère qu'avec ce nouveau règlement, nous aurons la possibilité d'être plus proches les uns des autres, et qu'en termes de performance, toutes les voitures seront aussi plus proches les unes des autres, qu'il y aura moins de différences entre les voitures. Cela devrait nous permettre d'avoir un spectacle plus intéressant sur la piste ! Tous les pilotes sont excités à l'idée de voir ce que ça va donner avec ces nouvelles voitures. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse, il faudra encore attendre quelques semaines."

Comme en 2021, le coéquipier de Pierre Gasly sera le Japonais Yuki Tsunoda. C'est d'ailleurs lui qui est au volant de l'AT03 à Barcelone ce mercredi à l'occasion de la première journée de la première séance d'essais hivernaux d'avant-saison.