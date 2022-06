Pierre François au RFC Liège : " Un nouveau stade, un staff confirmé, peu de départs et de bonnes arrivées"

Pierre François a pris ce jeudi ses nouvelles fonctions de directeur général du RFC Liège qui évolue en Nationale 1. C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. L'ancien homme fort, notamment, du Standard et de la Pro League, rejoint au sein du club liégeois son épouse et son fils impliqués dans le développement du merchandising. Il sera chargé de la gestion journalière du club et agira également en tant que correspondant qualifié du matricule 4. Il aura pour but de professionnaliser le club avec le but avoué de rejoindre, à moyen terme la Pro League. "C'est un club sain et sérieux dans lequel il y a beaucoup à faire. Le budget dont nous bénéficions est réduit par rapport à certains de nos concurrents. Mais il y a deux points essentiels sur lesquels nous pouvons agir: continuer à faire progresser l'école des jeunes et faire émerger les talents et améliorer les infrastructures. Nous devons notamment atteindre les minimas requis pour correspondre aux critères de l'éclairage du monde professionnel. Et travailler sur l'accueil des VIP, une formule qui reste rentable pour le club."

Mais Pierre François va plus loin en évoquant l'idée d'un nouveau stade. "La ville de Liège est favorable à cette idée et nous savons déjà que si nouveau stade il y a, il sera implanté à Rocourt parce que les deux sont intimement liés. Il faut désormais trouver les moyens de l'édifier et construire un beau stade de 8 à 10.000 sièges parce que sans ça, le club ne pourra pas franchir l'étape suivante et accéder au football professionnel. Ce ne sera pas un stade pour la licence, ce sera un stade pour le remplir, pour les supporters et pour le club"

Le staff été reconduit pour deux ans

Passé à côté de la montée en D1B de justesse cette saison, le club liégeois nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir. "Le staff chargé de l'équipe première (Gaëtan Englebert et Eric Deflandre) a prouvé cette saison que le jeu pouvait redevenir attractif et que les joueurs pouvaient retrouver du plaisir sur le terrain et aligner de belles performances. Le Staff a d'ailleurs été reconduit pour trois ans, c'est une marque de confiance que nous lui faisons. Il y aura en principe de rares départs et de bonnes arrivées. La base de l'effectif est là et de niveau d'un club qui veut passer de la Nationale à la Ligue pro."

D'un point de vue personnel, il s'agit pour Pierre François d'un nouveau challenge professionnel après, notamment, 10 ans au Standard et plusieurs années à la tête de la Pro League. "J'ai été bien accueilli par les supporters de Liège malgré mon passé au Standard. J'ai d'ailleurs été reçu comme un Liégeois. Je souhaite travailler et dialoguer avec les supporters pour que l'adversaire continue à craindre de venir jouer à Rocourt et que le RFCL se retrouve moins à devoir se défendre au niveau disciplinaire. Il faut éviter cela. C'est donc avec une énorme fierté que je rejoins les Sang et Marine"