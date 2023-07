Pierre et le loup de Prokofiev : une découverte ludique de la musique classique et de ses instruments

Vous avez toujours voulu initier vos enfants à la musique classique, de leur permettre de découvrir les instruments et les plus belles œuvres du répertoire ? La RTBF et Auvio ont ce qu’il vous faut avec le conte musical Pierre et le Loup de Prokofiev, raconté avec brio par François Morel, une manière ludique de familiariser vos enfants aux instruments de musique.

C’est une œuvre qui fait partie des souvenirs d’enfance de beaucoup de mélomanes : Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev a été composé en 1936, pour initier les enfants à la notion d’orchestre et à quelques instruments de musique. L’histoire de Pierre, un jeune garçon qui vit dans la campagne russe avec son grand-père, est ainsi ponctuée d’intermèdes musicaux dans lesquels les protagonistes sont tous personnifiés par des instruments de l’orchestre : Pierre par le quatuor à cordes, l’oiseau par la flûte traversière, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, le loup par les cors, le grand-père par le basson et les chasseurs par les bois et les cuivres.

Contée par François Morel, l’histoire de Pierre et le loup est ici revisitée dans une œuvre hybride mêlant l’animation, les ombres chinoises et les images de la captation du concert. La musique est interprétée par l’Orchestre national de France, dirigé par Daniele Gatti. Autour d’un vrai petit garçon (Pierre), les auteurs ont créé des personnages animés qui interagissent avec les musiciens de l’orchestre. Chaque personnage de l’histoire est identifié par son thème musical. Une manière originale et poétique de transporter le téléspectateur dans l’univers de Prokofiev.