Pierre de Maere, un premier album validé par Mika

Un peu plus d’un an après son tube " Un jour je marierai un ange ", Pierre de Maere sort son premier album " Regarde-moi ". Et ce ne sont pas les occasions de le regarder ou de l’entendre qui manqueront dans les prochains mois. Nommé aux Victoires de la musique, en concert à l’Olympia et à l'Ancienne Belgique, le chanteur belge sera un des artistes incontournables de 2023.

Pierre, il y a deux ans personne ne vous connaissait et vous voilà nommé aux Victoires de la musique aux côtés de Stromae et Orelsan notamment. Vous êtes dans quel état d’esprit ?

C’est une période très excitante, me retrouver nommé dans deux catégories dont la chanson de l’année avec de telles pointures c’est symbolique, c’est fort. Si je pouvais devenir la révélation masculine de l’année, j’en serais très heureux parce que ça définit vraiment tout un projet et pas juste un morceau.

On sait que l’amour est un thème que vous appréciez particulièrement. C’est le fil conducteur de votre nouvel album ?

Il y a plein de thèmes qui s’entremêlent mais l’amour reste omniprésent. Je l’aborde sous toutes ses facettes. Par exemple, dans le dernier single " Enfant de " je parle de la loi des sentiments que je ne comprends toujours pas, le fait que les opposés s’attirent. Comment se fait-il que mes parents puissent s’aimer alors qu’ils sont si différents ? Dans d’autres titres j’aborde aussi l’imaginaire, la fantaisie, le retour en enfance. Avec cet album, j’exhibe mes sentiments en quelque sorte.

Vous avez réalisé un premier EP l’an dernier avec votre frère, il était encore à vos côtés pour cet album ?

Plus que jamais! On a en encore réduit l’équipe autour de cet album et on s’est enfermé deux mois ensemble pour le terminer dans un studio à Durbuy. Moi j’arrive avec des maquettes que je fais écouter à Xavier puis il donne son avis, ajoute ses idées et mixe les titres. Il n’y a pas eu de producteur extérieur sur cet album.