Pierre de Maere : son deuxième album en préparation, sans réédition du premier

36.000 exemplaires de l’album " Regarde-moi " s’étaient écoulés. Poussé par les titres "Un jour je marierai un ange", chanson qui a fait de l’artiste une révélation récente, mais aussi "Enfant de" et "Roméo", titres qu'il a pu interpréter lors de son passage au festival de Ronquières.

"Ce sont les débuts, j'expérimente. Je n'ai pas encore d'automatismes qui reviennent. Et c'est bien de ne pas en avoir : à partir du moment où on exécute de façon machinale, c'est là qu'on se retrouve à ne plus rien inventer, à ne plus rien de créer de frais, de nouveau. Sur chaque titre, je me découvrais un peu" explique-t-il à Purecharts." J'ai fait cet album avec mon frère [Xavier, ndlr], on l'a produit à deux, j'ai chanté et j'ai écrit tout seul. On ne s'est pas perdu en travaillant avec des producteurs externes qui auraient ajouté une patte qui n'est pas la mienne. On a essayé mais c'était sans succès" confie l'artiste que TIPIK a pu rencontrer lors des Francofolies de Spa.

Pierre de Maere se confiait en décembre dernier sur le podcast Mixtape.

Après les festivals de l’été, il reprendra sa tournée qui se clôturera par deux concerts les 9 et 10 avril 2024 au Cirque Royal.