Pierre de Maere, sacré meilleur espoir masculin: de Walhain aux Victoires de la Musique

Dans le cadre champêtre de sa maison, à Walhain, Pierre ressentait le besoin de se distraire. "À la campagne, il n’y a pas beaucoup de distractions possibles. Je cherchais donc un moyen de m’occuper. Dans ma chambre, je me suis mis à composer avec un simple logiciel. J’ai appris de manière totalement indépendante, en autodidacte. C’était très artisanal, fait maison. J’ai travaillé la musicalité, la voix, les textes, la production, etc." Une méthode qui n’est pas sans rappeler le parcours d’un certain Stromae.

Après avoir tâté différents instruments, après avoir composé à l’aide d’applications basiques, Pierre de Maere a voulu suivre des cours de batterie à l’âge de 12 ans. Laurent Sprimont, son professeur, lui apprendra l’art du rythme, jusqu’à il y a peu.

"Quand je l’ai rencontré, tout de suite, j’avais senti son talent artistique. J’avais dit à sa mère qu’il n’y avait pas de problème, que s’il travaillait et qu’il suivait mes conseils, il pourrait aller très loin. Après un certain temps, Pierre m’avait fait comprendre qu’il ne fallait pas trop de partitions, pas trop de complications. Il m’a dit que pour faire des tubes, il fallait plutôt travailler avec quatre accords. On a vraiment pris du plaisir à jouer ensemble. Et je suis heureux de voir qu’il a réussi."

De Walhain, à Paris, le parcours de Pierre de Maere pourrait progresser sur les marches des Victoires de la Musique. "On est tous derrière lui", nous a confié Juliette, sa mère, avec une certaine émotion. Sa Victoire de meilleur espoir masculin lui ouvre de nouvelles portes.