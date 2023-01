Pierre de Maere répond aux haters après son passage dans "Quotidien"

Vendredi dernier, Pierre de Maere était invité dans Quotidien de Yann Barthès sur TMC pour la sortie de son premier album, Regarde-moi, ce 27 janvier, dont il est d'ailleurs venu parler dans la matinale de Tipik. Sur la plateau de Quotidien, le jeune artiste de 21 ans a donné une interview et livré un live de son dernier single Enfant de. Notre chouchou belge a ensuite subi une avalanche de critiques sur les réseaux, un baptême dont il se serait évidemment bien passé. Mais il y a répondu avec humour.

Attaqué d'abord sur le manque de justesse lors de sa prestation, sur son outfit de sportif et sur sa danse, Pierre de Maere s'est ensuite fait attaquer sur ses originales sociales et n'a pas été épargné non plus de commentaires limites homophobes. Et c'est là qu'on se rend compte, une fois de plus, que les haters se complaisent dans leur rôle de diffuseur de violence gratuite sur les réseaux. Ce live du chanteur, on l'a trouvé super, et libre à chacun d'aimer ou pas mais de là à dégainer de la sorte, franchement?

Mais s'il trouve qu'il "a pris un peu cher", Pierre a répondu avec la meilleure carte à jouer dans ces cas-là, l'humour:

" On me reproche d'avoir une tête de bourgeois (je n'ai que la tête hélas). On me reproche mon outfit (il est pourtant hot ????). Moi je pense qu'ils sont juste jaloux de mon jeu de jambes. Téma la dégaine . En vrai je ne m'en fais pas, merci à mes amours de fans qui me défendent. Cet album est fait pour vous ".



En interview avec le site Purecharts, Pierre a aussi expliqué qu'il avait pris la mauvaise habitude de regarder ce qui se disait de lui sur les réseaux sociaux : " J'ai tendance à chercher mon nom sur Twitter une fois par semaine, pour savoir ce que les gens disent, s'ils m'aiment bien encore, s'ils me détestent. Il faut que j'arrête parce que ça devient méchant. Ce n'est pas très sain. Plus ça monte, plus c'est virulent. Il faudrait que je me calme un peu là-dessus ".