Pierre De Maere : “On essaie de faire en sorte que ça reste une histoire de famille”

Cette semaine, Plan Cult vous invite au sein de la 59ème édition de la Biennale d’art contemporain de Venise. Événement artistique majeur, l’exposition nommée “The Milk of Dreams” s’articule autour du surréalisme et du féminisme qui regroupe plus de 200 artistes, majoritairement féminins, et expose plus de 1 400 œuvres.

L’exposition est à découvrir jusqu’au 27 novembre.