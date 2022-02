Pierre De Maere, nouvelle sensation belge, rend hommage à Michel Legrand lors de la cérémonie des Magritte

Il a 20 ans, une gueule d’ange et un style qui ferait pâlir les mannequins des plus grands défilés haute couture. Pierre De Maere est la nouvelle sensation musicale de la scène belge. Véritable ovni, il défie les codes avec un charme fou. Son premier EP "Un jour je" a fait sensation et la France en est folle (la Belgique aussi !). Le 13 mai, il commencera une tournée française à La Cigale à Paris. Mais avant cela, il était présent lors de la 11e cérémonie des Magritte du Cinéma pour interpréter en live la célèbre "Chanson de Maxence" de Michel Legrand, extraite du film musical "Les Demoiselles de Rochefort" mettant en vedette Catherine Deneuve et Françoise Dorléac. Le jeune chanteur a livré une version très personnelle du titre accompagné d’un arrangement réalisé par son frère, sur une chanson originellement interprétée à l’écran par un très jeune Jaques Perrin.