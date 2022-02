Pierre de Maere nous offre une version épurée d'«Un jour je marierai un ange»

Il s’appelle Pierre de Maere et du haut de ses 20 ans, il rêve d’amour, de gloire et de beauté.

Un style unique et singulier alliant pop et esthétisme flamboyant, le tout en français dans le texte.

De passage chez Sélim & Malou dans le cadre de la Belgian Music Week sur Tipik, Pierre de Maere en a profité pour présenter son premier EP "Un jour je" et proposer une version acoustique de son single "Un jour je marierai un ange", un titre qui appelle au romantisme, au rêve et à l'évasion.

Une version en piano-voix unique, plus douce et plus pure que jamais.

Retrouvez également chaque jour de cette semaine, en live chez Sélim et Malou entre 19h et 20h, les artistes belges que l'on écoutera en boucle en 2022 !