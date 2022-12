Pierre de Maere n'a pas pu venir à Viva for Life : "J'avais qu'une envie c'était de chanter à Bertrix"

Pierre de Maere, chanteur belge qui monte, devait venir chanter sur la place de Bertrix mais, chose rare pour lui, il a du annuler. En effet, il est tombé malade il y a deux jours, l’empêchant de se déplacer en province du Luxembourg pour régaler le public de la région.

Mais il ne lâche pas l'opération, il passe un appel vidéo avec Marco pour discuter de la cause et de son parcours d'artiste. Il commence par exprimer sa déception : "J'avais qu'une envie c'était de chanter, je sais qu'il y avait pas mal d'admirateurs qui étaient sensé venir ce soir pour m'écouter chanter et me voir. Je leur avais promis qu'on pourrait discuter donc c'est dommage bien sur!"

Marco embraille sur la dernière chanson que l'artiste à sorti : "Je marierai un ange". Pierre nous raconte cette ascension fulgurante : "Je n'ai pas changé mon mode de vie, je ne m'estime pas encore 'très connu'. On ne me reconnait pas forcément dans la rue... Je le vis bien parce que ce n'est rien de fou".