Pierre de Maere, la nouvelle sensation belge, a séduit le public de l’Ancienne Belgique

D’ailleurs, en règle générale, cette génération musicale est épatante ! Elle réussit à bâtir des hits sans l’aide de presque personne, à l’abri de leurs maisons familiales (cf. Angèle ou Stromae), elle se fait ensuite repérer par l’industrie musicale et se retrouve projetée dans un monde médiatique qu’elle tente de dompter et sur des scènes gigantesques, en brûlant toutes les étapes.

Si arriver à toucher du doigt son rêve est plus facile pour ces nouveaux artistes que pour la génération d’avant, leur public est bien plus volatil et n’hésitera pas à s’enthousiasmer pour d’autres, dès lors qu’ils ne seront plus dans l’air du temps.

Pourront-ils perdurer sans exploser tous en plein vol, comme leur aîné Paul dont ils se revendiquent ?

Seuls les plus armés y parviendront.