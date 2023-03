Pierre de Maere, la nouvelle pépite belge à qui tout semble réussir !

Tout juste auréolé du prix de la Révélation masculine de l'année aux Victoires de la Musique, Pierre de Maere prend la route dans Hep Taxi! ce dimanche 12 mars. A tout juste 21 ans, le jeune chanteur totalise pas moins de 40 millions d'écoutes sur Spotify pour Un jour, je marierai un ange et 2,4 millions d'abonnés sur Tiktok. Il n'en fallait pas plus pour que tous les médias se l'arrachent et le présentent comme "la nouvelle pépite belge"!