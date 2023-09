Déjà présent l’année passée, Pierre de Maere nous a fait l’honneur de réitérer l’exploit cette année sur la Grand-Place de Bruxelles. Venu nous présenter son nouveau titre " Mercredi ", la sensation pop belge nous a offert une prestation éblouissante. Pierre de Maere a su captiver le public avec sa voix envoutante et son charisme naturel. Sa nouvelle chanson qui est une invitation au rêve et un ode à l’insouciance, a conquis le public et les téléspectateurs.