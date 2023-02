Pierre de Maere : de Walhain aux Victoires de la Musique à Paris

Pierre de Maere. Un nom. Une voix. Un look. Un auteur-compositeur-interprète belge dont le parcours semble emboîter le pas à d’autres artistes belges désormais connus et reconnus, comme Stromae et Angèle. Avec plus de 35 millions de vues sur les réseaux sociaux, son tube "Un jour je marierai un ange" fait du jeune Walhinois (Walhain, Brabant wallon) un candidat sérieux aux 38es Victoires de la Musique qui auront lieu ce vendredi 10 février, à Paris. Le jeune dandy de la pop belge francophone sera présent aux côtés de Stromae, Angèle et Mentissa. Ensemble, les Belges totalisent neuf nominations. Pierre de Maere pourrait créer la surprise dans la catégorie Révélation masculine, où l’on retrouve aussi Tiakola, Lujipeka et Jacques.