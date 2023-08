Pierre de Maere à Ronquières : graine de (super)star au charme fou

Quand il ne nous parle pas d’amour, Pierre de Maere se fait comique, sa silhouette filiforme et ses membres brimbalants rajoutant davantage de cachet à son humour et à son potentiel attachant. Mention spéciale pour “Jour -3”, notre coup de cœur de sa discographie, accessoirement le morceau qu’il dédie “aux daronnes” avec qui il entretient depuis ses débuts “une relation malsaine qui me plaît beaucoup”, et qui bénéficie d’un traitement live subtil et élégant.