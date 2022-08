Pierre De Froidmont avant les Championnats européens : "C’est top d’arriver progressivement vers les sommets en VTT"

Pierre De Froidmont va disputer ce vendredi les Championnats d’Europe de VTT, prévus dans le cadre des championnats européens à Munich . À 25 ans, le Belge se montre plus ambitieux que jamais.

Pierre Capart. Ces dernières semaines, De Froidmont a réalisé de très belles performances avec notamment l’épreuve de cross-country de la manche de Coupe du monde de mountainbike au Canada. "La forme est là. On arrive en fin de saison mais je suis encore super motivé", a confié le coureur Belge au micro de notre envoyé spécial. Ces dernières semaines, De Froidmont a réalisé de très belles performances avec notamment une 5e place prise lors de

"Ça faisait quelques années qu’un Belge n’avait pas réalisé cela en cross-country. Être en bataille pour le podium, c’est quelque chose à vivre. C’est top d’arriver progressivement vers les sommets en VTT. C’est très motivant pour la fin de saison et pour l’année prochaine. Mon coéquipier en équipe nationale, Jens Schuermans, a aussi réussi un top 10 donc c’est bien. C’est de bon augure pour les Jeux Olympiques de Paris. On s’entend super bien", a-t-il continué.

Pour les aider à se qualifier pour les JO de Paris, les deux Belges pourront compter sur leur coach Filip Meiraeghe : "Il a l’expérience du haut niveau. Il a gagné des Coupe du monde, il a aussi fait un podium aux JO. C’est un plus de l’avoir dans l’équipe. Il a l’habitude des grands événements".

Si la saison a été longue, et elle est encore loin d’être terminée, Pierre De Froidmont est confiant avant la course de vendredi : "On a vu sur la carte qu’il y avait presque 150 mètres de dénivelé. Ça va grimper beaucoup. J’ai hâte d’y être. On n’est jamais à l’abri de connaître un jour sans avec la fatigue. Mais j’ai toujours su répondre présent sur les courses importantes depuis le début de la saison. La forme est bonne. J’aimerais m’approcher du top 5". Un Top 5 synonyme de podium en VTT.