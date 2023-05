Pierre de Froidmont, actuel numéro un belge de VTT, est confiant pour le reste de sa saison

Interviewé juste avant ce premier week-end de coupe du monde, Pierre de Froidmont a annoncé être confiant pour le reste de sa saison. "Sur le plan physique, je me sens vraiment bien. Ma préparation s’est idéalement déroulée, avec déjà trois victoires cette saison (à Albenga et Sittard). Ça faisait un petit temps que je n’avais plus gagné (ndlr sa dernière victoire remontait au 20 septembre 2020), ça fait toujours plaisir. Je suis dans une bonne forme en ce moment donc j’en profite au maximum, ça me permet d’acquérir de l’expérience, mais aussi des points UCI ".

La saison dernière, en terminant 5e à Mont-Saint-Anne, Pierre de Froidmont avait marqué les esprits en allant chercher son tout premier podium (réservé au 5e premiers) en coupe du monde, un résultat motivant pour la suite. "J’ai déjà battu au moins une fois tous les coureurs qui sont présents sur la ligne de départ. Donc, dans un bon jour, si tout s’aligne, je peux faire un podium ou me rapprocher de la victoire. Je ne vais pas le cacher, mon objectif est de vivre des courses à l’avant et me battre pour le podium et pourquoi pas me rapprocher de la victoire ".