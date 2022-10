Pierre cueillette : "Travailler moins pour gagner autant"

Pierre Scheurette est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l'actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette de la semaine.

Cette semaine, Pierre cherche des stratagèmes pour travailler moins tout en gagnant plus :

"C’est prouvé : travailler trop peut vous rendre chauve, selon une étude coréenne. Et ça, c’est quelque chose qui devrait nous inquiéter : on a tous une belle masse capillaire, on n’a pas envie de finir comme Charles Michel. Donc, j’ai cherché des solutions, des stratagèmes pour lever le pied et travailler moins (pour gagner plus). C’est la cueillette du jour. Et vous allez voir, on n’a pas toujours affaire aux CDD les plus déterminés de l’open space."