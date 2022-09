Pierre cueillette : "je suis comme tout le monde, j’ai des factures de gaz à payer"

Pierre Scheurette est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l'actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque semaine sa cueillette du moment.

"Dites… Il s’est passé un truc complètement fou cette semaine. Je sais pas si on est dans Narcos, dans House of Cards ou dans Plus Belle la Vie, mais Notre ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne a été menacé d’enlèvement par la mafia ! M’enfin… Il a failli être kidnappé ! Mais on est où là ? Heureusement ce n’est pas arrivé, mais j’avoue que le concept m’échappe un peu. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Quelle utilité ? Qu’est-ce qu’ils espéraient ? Qu’on paye une rançon ? Franchement, je peux pas jurer qu’on l’aurait versé. Je vais être honnête : s’il y avait eu un crowfunding, je suis pas certain que j’aurais participé : je suis comme tout le monde, j’ai des factures de gaz à payer."