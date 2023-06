Pierre Cornia sur la suite du parcours des Cats à l’Euro : "Ne pas parvenir à l’or serait une déception"

Les mots manquent pour décrire la prestation des Belgian Cats face à la Serbie en quarts de finale de l’Euro. Une seule chose semble certaine : avec cette performance, la bande à Meesseman s’impose comme une prétendante légitime à la victoire finale. Un avis que rejoint notre consultant Pierre Cornia au micro de Lise Burion.

Incapables de respirer sous la pression belge, les Serbes n’ont jamais vu le jour ce jeudi. "C’est une vraie démonstration, on a vu une Belgique solidaire et collective. Tout y était. Elles n’ont pas laissé les Serbes rentrer dans le match" abondait Pierre Cornia. Une physionomie de match qui témoigne de la supériorité des Cats et qui laisse entrevoir de belles choses pour la suite. "Aux yeux de tout le monde elles doivent viser la médaille d’or. Ne pas y parvenir serait une déception, insistait le consultant basket. On retrouve l’équipe de 2018 dans la manière dont elles jouent, mais avec la maturité en plus. Elles ont donc tout en mains pour y arriver."

Les pleins pouvoirs en quelque sorte pour une Belgique tirée par Emma Meesseman. "Elle est sur une autre planète. La plus grande clé c’est qu’elle n’a pas fait la WNBA cette saison, elle a fait la préparation avec les Cats comme en 2018 et elle est étincelante. Elle tire l’équipe vers le haut. Même s’il ne faut pas résumer le groupe à Meesseman, nous avons peut-être la meilleure joueuse au monde actuellement" concluait Pierre Cornia.

Mais les Françaises auraient tort de se concentrer uniquement sur la native d’Ypres en demi-finale. Le danger vient de partout avec ces Cats-là.