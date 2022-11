Pierre Cornia quitte lui aussi les Belgian Cats : "Le choix du T1 ne correspondait pas à mes attentes"

Après sept ans au service des Belgian Cats en tant qu’assistant-coach, Pierre Cornia a décidé de stopper sa collaboration avec l’équipe nationale féminine de basket. Un choix qui intervient à la suite de la nomination de Rachid Meziane au poste de T1 des Cats pour les deux prochains matches de notre équipe nationale.

Adjoint de Philippe Mestdagh pendant 6 ans et de Valéry Demory lors des 12 derniers mois, Cornia a expliqué sa décision au micro de Pierre Capart.

"Je pense que j’avais fait le tour en tant que T2. Après le départ de Philippe, la fédération avait choisi de le remplacer par Valéry Demory qui avait quand même un palmarès derrière lui. J’avais accepté d’être T2 pour cela. Mais ici, j’estime que le choix du T1 ne correspondait pas à mes attentes. J’ai fait le tour en tant que T2 donc c’était le moment pour moi de prendre cette décision."

S’il assure être "heureux et soulagé" par cette décision, Pierre Cornia ne cache pas qu’il est passé par un sentiment de déception. "Est-ce que je perçois un manque de reconnaissance ? C’est difficile à dire. Peut-être que oui, après tous les services rendus j’aurais pu espérer diriger l’équipe pendant deux matches. Ce sont des choix qui se font. J’accepte cette décision et je ne suis pas fâché. Je suis devenu le coach que je suis grâce à l’équipe nationale. Je n’ai que des bons souvenirs et je n’ai aucun regret. Oui, j’ai eu une déception qui a duré une minute mais je suis quelqu’un qui tourne vite les pages et qui ferme les livres", poursuit-il en taclant au passage certains dirigeants.

"Ce ne sont pas les sportifs, les gens de terrain, qui prennent les décisions", "Souvent les gens qui prennent les décisions sont moins compétents que vous", assène-t-il entre une explication et l’autre.

Serein après avoir tourné cette page, Cornia préfère se concentrer sur les beaux moments vécus en sélection. "Je ne garderai que des bons souvenirs de mes 5 années chez les jeunes et de ces 7 années avec les Cats. J’ai vécu des moments sportifs fantastiques et des choses humaines superbes," conclut-il.