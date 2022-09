Pierre Cornia : "On a gagné sans bien jouer, c’est le lot des grandes équipes"

La Belgique peut pousser un ouf de soulagement. Alors qu’elles étaient largement favorites face à Porto Rico, les Cats ont souffert avant de s’imposer sur le fil (68-65). Au micro de Pierre Robert, Pierre Cornia, l’entraîneur assistant, est revenu sur ce match.

Le coach assistant est d’abord revenu sur les difficultés des Cats dans cette rencontre : "On est bien rentrés dans la rencontre, on s’est dit qu’on gérait bien la situation et puis, tout d’un coup, tout s’est bloqué. On n’utilisait pas nos forces, on faisait des extra-passes qui étaient inutiles à mon sens même si c’est vrai que c’est notre marque de fabrique. On a commencé à douter car les shots ne rentraient et Porto Rico a commencé à jouer son jeu. On devenait réactifs et pas actifs. Le match a été tendu tout le temps, on commet deux petites erreurs en fin de match alors qu’on a la situation en main, mais bon, on va dire qu’on est pratiquement qualifiés pour les quarts de finale donc il ne faut pas bouder son plaisir en se disant qu’on a gagné même si on n’a pas bien joué. C’est le lot des bonnes équipes."

Il est ensuite revenu sur la prestation de Kyara Linskens, très en vue face aux Portoricaines : "Je pense que Kyara a tenu l’équipe, on a été la chercher et elle a répondu présent. C’est super pour elle, pour sa tête, je suis vraiment heureux car c’est une fille qui a besoin de cette confiance et elle a montré aujourd’hui qu’on pouvait compter sur elle. Cette liberté, elle l’a aussi parce qu’Emma Meesseman est tellement tenue. Pour la suite, on aura besoin d’une grande Emma, si on peut être dangereux dans plusieurs secteurs, c’est de bon augure. On connaît l’importance qu’Emma a dans notre secteur offensif. La défense a souvent resserré sur elle, on l’a vue hésiter plusieurs fois mais, par contre, elle donne des super bons ballons donc c’est tout profit pour ses coéquipières. Onze assists, ce n’est pas commun pour une intérieure mais on sait qu’elle est capable de le faire. On doit être heureux de la victoire même s’il y a des choses à améliorer et des enseignements à tirer. Le job a été fait. C’était le match à aller chercher, on a quand même senti une petite tension au niveau du jeu, de l’équipe. On savait qu’en gagnant, on serait qualifiés, je pense que cela a joué."

Pierre Cornia a également évoqué la future rencontre face à la Bosnie-Herzégovine (FIBA 26) lundi à 3h30 et les possibilités de classement futur : "Il faudrait quelque chose d’incroyable pour ne pas terminer à la troisième place. Il faudra faire attention contre la Bosnie. Si on gagne ce match, on sera d’office troisièmes. Je pense que les Bosniennes joueront à fond car elles voudront prendre leur revanche après les trois défaites qu’elles ont subies. C’est un quitte ou double. Elles auront le couteau entre les dents et vont tout arracher ou nous, si on est concentrés, et je pense que ce sera le cas, on leur met la tête sous l’eau assez rapidement et je ne pense pas qu’il y aura de réaction après. Malgré cela, c’est une équipe imprévisible. On est sereins, on n’a pas une énorme pression sur ce match là donc à nous d’en tirer profit. On aura un jour de repos qui va faire du bien et on sera d’attaque pour la suite du championnat."

Si tout se passe bien, la deuxième place du groupe pourrait se décider lors du dernier match face à la Chine (FIBA 7) comme il l’a expliqué : "Après la victoire contre les Bosniaques, ce match décidera la deuxième place. C’est costaud la Chine, on les a déjà jouées, on a gagné, on a perdu. Elles sont complètes au niveau du jeu, de la puissance physique, elles ont tout. On arrivera à ce match avec beaucoup de confiance. Ce serait du bonus d’aller chercher cette deuxième place mais il faut y aller pas à pas. On a peut-être eu aujourd’hui l’impression que cela serait beaucoup plus facile mais cela reste du basket. Quand on voit les résultats actuels, on voit bien que tous les matches sont à jouer."