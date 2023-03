Pierre Bordage à la Foire du Livre : "L’auteur de science-fiction n’est pas un devin. Il a de l’intuition"

La littérature de science-fiction est souvent sous-estimée dans les pays francophones, confesse Pierre Bordage, mais cette place de seconde classe attribuée par les cercles littéraires élitistes lui convient plutôt bien : "Il y a un déni culturel de la science-fiction. On fait partie des bas-fonds, mais moi j’aime beaucoup cette position, qui permet une marge de créativité et de liberté." Mais les portes sont en train de s’ouvrir, avec des auteurs comme Alain Damasio.

D’après l’écrivain, si la littérature du réel obtient plus facilement les faveurs du public, c’est dû à l’Histoire bourgeoise de la France, qui se dessine pendant la Révolution française. Les réformes révolutionnaires interdisaient les langages locaux par exemple, de manière à rassembler le peuple autour d’une langue commune. Derrière cette volonté rassembleuse, c’est un système corseté, rejetant la différence, qui se met en place.

La science-fiction et la fantaisie ont donc des difficultés à s’imposer comme une littérature équivalente aux autres. Et pourtant, la science-fiction a connu un âge d’or pendant l’ère industrielle, mais la violence amenée par le progrès scientifique, lors de la Première Guerre mondiale, a marqué la fin de ce succès. Elle s’est alors développée dans les pays anglo-saxons avec l’imaginaire des forêts, et en Amérique, notamment à travers la figure de l’alien.