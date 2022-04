Pierre Bannier : "J’aime bien l’idée que Columbo s’appelle Luigi"

Beaucoup de gens ont glosé là-dessus ! Plusieurs de ses interlocuteurs, dans les divers épisodes, essaient d'ailleurs de le faire parler, mais avec malice, il répond toujours "lieutenant".

Dans le milieu anglo-saxon, au début de la série, les journalistes ont tenté de l’appeler Joe, prénom souvent utilisé quand on ne connaît pas le prénom d’une personne. Dans un épisode, on entend aussi le prénom Franck, et dans un autre, Bob. Il y a aussi, sur la liste, Philip, sur base d’une nouvelle policière qui est devenue une pièce de théâtre et dont l’affiche mentionnait ce prénom.

Mais pour Pierre Bannier, "si l’on continue dans le délire d’une étude sérieuse sans se prendre au sérieux et si l’on prend toute l’histoire du personnage Columbo, il est états-unien, mais il est fils d’immigrés italiens qui ont fui l’Italie de Mussolini, arrivé au pouvoir en 22. Le personnage de Columbo a à peu près l’âge de Peter Falk, né en 1927."