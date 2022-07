Pierre Bail vous raconte l’étonnante histoire des "Lacs du Connemara" de Michel Sardou

Qui dit cornemuse, dit Ecosse, pourquoi ne pas faire une chanson sur l’Ecosse. Emballés par l’idée, Michel et Jacques ont cherché des infos sur cette région, mais n’ont trouvé que des documents sur l’Irlande. Dans ces documents, un mot en particulier attire leur attention : Connemara. La sonorité de ce mot leur ouvre de nouvelles perspectives et ils réorientent la thématique de leur chanson autour du Connemara, du mariage irlandais, etc. Ils commencent à composer de manière prolifique jusqu’à se rendre compte que la chanson fait 7 minutes 40. Sardou se rend compte que le titre est trop long pour passer en radio.

Ils retravaillent alors la chanson pour diminuer sa durée. Mais l’histoire et la musique s’avèrent difficilement réductibles le titre final fait donc 6 minutes 04. Michel Sardou n’était pas convaincu par ce titre et pourtant, en un an, il s’est vendu à 1 million d’exemplaires pour le 45 tours et à 1,3 million d’exemplaires pour le 33 tours.

En 2011, pour les 30 ans du titre, les Français ont décidé d’aller faire un tour là-bas au Connemara. Plus de 350.000 touristes français se sont rendus dans cette région d’Irlande. L’ambassadeur d’Irlande en France a donc, symboliquement, donné les clefs du Connemara à Michel Sardou.

Et depuis les années 2000, ce titre est à nouveau beaucoup écouté, les étudiants le passent souvent en soirée, pour certains il est même devenu un hymne. En Flandre, on l’écoute lors des mariages et on fait tourner les serviettes au rythme de la musique.

Les Lacs du Connemara, une chanson qui a traversé les générations et qui doit son origine au coup de chaud d’un synthé.