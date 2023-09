Pierluxx et la Coupe du monde de football 2006, en Allemagne

Même si les Coupes du monde de football sont incontournables, la RTBF couvre un large éventail de disciplines sportives. Et pour cause, c'est un univers ou la diversité et la cohésion sociale sont au cœur des valeurs qu'ils transmettent, tout comme la RTBF.

Et bien sûr, n’oublions pas la qualité des analyses et des interviews qui vous font vivre, au plus près, ces grands événements sportifs que nous partageons avec nos publics depuis 70 ans.