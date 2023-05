La meilleure solution et la plus sûre pour tous les piercings, y compris les lobes d’oreille, est de faire appel à un studio de piercing professionnel. Le perceur professionnel a été formé à l’acte de piercing, travaille avec du matériel spécifique, connaît les procédures de stérilisation et utilise des bijoux de qualité spécialement conçus pour le piercing.

Deux méthodes existent : au pistolet ou à l’aiguille. Le pistolet, c’est la méthode qu’on connaît le plus parce que c’est telle qui est utilisée généralement pour faire percer le lobe de l’oreille. On va dans une bijouterie et on perce au pistolet.

Mais les piercings d’oreilles, on recommande fortement de se faire percer à l’aiguille plutôt qu’avec un pistolet. Pour deux raisons :