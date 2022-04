Piéger son partenaire, le phénomène des cheating pranks

Provoquer la surprise, la peur ou la colère d’une personne et filmer sa réaction c’est le principe des pranks. Avec plus de 110 millions de vues comptabilisées sous son hashtag, le sous-genre des cheating pranks cartonne sur TikTok. Blagues inoffensives ou tendance douteuse ? L’Internet Show décrypte ce phénomène, fort apprécié des jeunes.

Le phénomène, né aux Etats-Unis en 2012, est apparu sur YouTube en 2016. En anglais,"prank" signifie "farce" ou "canular". Le concept est simple : il faut piéger une personne et filmer sa réaction en caméra cachée. Chaque fois, c’est l’émotion (peur, surprise, colère…) de la victime qui est supposée faire rire les internautes. Rapidement, ces canulars ont pris de l’ampleur sur la toile et se réinventent aujourd’hui sur le réseau social TikTok.

Sauf que dans la course effrénée aux likes, certains sont prêts à faire vraiment n’importe quoi en proposant des sous-genres de pranks un peu douteux… Comme faire croire à sa propre mort, ou faire croire à son ou sa partenaire qu’il le ou la quitte. Ce dernier s’appelle le “cheating prank” ou “prank de tromperie” en français. Le principe : filmer en caméra cachée la réaction de son partenaire en lui apprenant qu’on l’a trompé.

La plupart des « pranksters » (ceux qui réalisent ces vidéos canulars) sont des jeunes garçons qui choisissent souvent leurs petites copines comme victime. Il existe des variantes telles que lui faire croire qu’on veut la quitter ou encore lui annoncer qu’on prend de la drogue. L’objectif est toujours le même : filmer la réaction, poster la vidéo en ligne et obtenir le plus de vues et de partages possible. Plus la réaction de la victime est inattendue, plus le succès de la vidéo est au rendez-vous.

Dans pas mal de cas, on se tape une bonne barre de rire et ça reste bon enfant. Mais parfois, il y a des histoires bien moins drôles. Le youtubeur Birdyy a tout fait croire à son entourage et à ses copines… Tromperie, drogue, demande en mariage, suicide, ça finit toujours par partir en cacahuètes. Il y a quelques années, le jeune français n’hésitait pas à humilier sa petite copine pour augmenter son nombre de fans. Jusqu’à ce qu’un jour, la jeune femme, à bout, décide de le quitter.

Bref, les cheatings pranks ne sont pas sans conséquences car même si pour la plupart des « pranksters », faire ces vidéos est un simple moyen de s’amuser, certains sont prêts à aller très loin pour faire des vues, provoquant parfois des dérives. D’autant plus que parfois, il peut s’agir d’une véritable humiliation pour la victime du prank.

