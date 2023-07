Piège de cristal, le meilleur des films de Noël, fête ses 35 ans

Alors que John McTiernan propose un film d’action pur et dur, le roman, lui, est avant tout un drame psychologique. Nous sommes constamment aux côtés de Leland dans ce jeu de chat et de souris et Roderick Thorp, son auteur, nous livre toutes ses pensées, ses angoisses et son ressenti avant et après chaque mouvement. L’action se déroule toute une nuit. C’est peut-être plus lent mais tout aussi prenant et angoissant car, à l’image de Leland, le lecteur se sent pris au piège… de ce cristal, de cette tour de verre.