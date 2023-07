Piège de cristal : Frank Sinatra aurait pu jouer le rôle principal à la place de Bruce Willis

Un autre aspect du film intéressant vient du fait que le réalisateur, John McTiernan a fait des études de théâtre et voue une admiration sans borne à Shakespeare. Et on sent cette influence dans le film...

À la première lecture, John McTiernan trouvait le script stupide. Il décide alors de faire quelques ajustements. John McClane, interprété par Bruce Willis, sera un type ordinaire auquel le spectateur pourra plus facilement s'identifier. Un homme quelconque pris dans des circonstances extraordinaires. Un peu comme dans Macbeth ou Hamlet.

Les méchants ne seront plus des terroristes, mais des voleurs. Le public sera plus réceptif à la cupidité qu’à une cause politique. Ce désir de pouvoir et de richesse est une motivation courante dans les pièces de Shakespeare, où les personnages sont souvent prêts à tout pour obtenir le pouvoir ou l'argent.

McTiernan s’inspire de Songe d’une nuit d’été de Shakespeare et recentre l’action à une seule nuit alors que dans le roman, l'action se déroulait sur trois jours. Cette idée que le monde devient fou le temps d'une nuit, cette sorte de ronde tragi-comique entre les personnages qui se retrouvent transformés le matin, on la retrouve aussi dans Piège de cristal comme l'explique Claude Monnier :