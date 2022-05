Pie VII contre Napoléon

Kidnappé et détenu à Savone avant d’être envoyé en exil à Fontainebleau par Napoléon, le pape s’était pourtant affiché aux côtés de Bonaparte au début de son règne. Présent à Notre Dame de Paris en 1804, lorsque Napoléon est sacré empereur, les tentions vont pourtant détériorer les relations entre les deux hommes. Dans sa conquête de l’Europe et sa mainmise sur l’Italie, l’empereur trouvera en effet sur sa route Pie VII, à la tête des États pontificaux, un territoire que Napoléon souhaite avoir dans son giron. La rivalité entre les deux personnages sera symptomatique de cette entre l’Église et l’État.