Pidcock, champion du monde de mountainbike, soutient les vététistes contre l’UCI : "Un changement de règlement de merde"

Champion du monde de mountainbike pour la première fois de sa carrière samedi en Ecosse, le Britannique Tom Pidcock s’est rangé auprès des vététistes furieux des décisions de l’UCI, l’Union cycliste internationale, qui a opté pour un changement de règlement deux jours avant la course de cross-country (XCO).

L’UCI, en appliquant un point de règlement, a permis à Tom Pidcock, au Néerlandais Mathieu van der Poel et au Slovaque Peter Sagan de partir de la 4e ligne avançant dans les rangées de départ au grand mécontentement des vététistes qui arpentent les circuits mondiaux toute la saison.

"Je n’ai pas voulu intervenir dans ce changement de règlement de m… avant la course, mais je voulais dire que même si cela a été bénéfique pour moi (une rangée de mieux), je suis totalement en désaccord avec ça", a exprimé Tom Pidcock sur les réseaux sociaux au lendemain de son sacre.

"Ce règlement n’a pas été fait pour moi ni demandé par moi ou mon équipe. J’ai sacrifié trois semaines de préparation pour le Tour de France, rallongeant mon printemps avant de faire un break pour prendre autant de points que j’ai pu pour ce championnat du monde. Si un règlement doit être édicté, il faut que cela soit fait au début de l’année. Je soutiens la position des représentants des coureurs."

Dans une lettre ouverte à l’UCI, une quarantaine de vététistes avaient exprimé leur "profonde déception et frustration". "La question pour l’heure n’est pas de savoir si c’est juste, pas juste, équitable ou non, ce sera pour une autre fois, mais le problème est le moment choisi par l’UCI pour changer des règles. Les conséquences sont énormes pour les coureurs et les équipes qui cherchent leurs quotas pour les Jeux Olympiques", ont notamment regretté les vététistes.