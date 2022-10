Pictoresque. Un voyage lithographique et intimiste dans le Namurois

Pittoresque ?

A la charnière des 18e et 19e siècles, alors que la société européenne est en pleine mutation, apparaît un nouveau courant artistique étroitement lié au triomphe du romantisme : le pittoresque. Son premier théoricien, W. Gilpin le décrit en 1792 comme une combinaison de rupture, de diversité, de contraste et d’enchevêtrement des éléments.

La naissance d’un nouveau genre littéraire

Héritier des récits de voyage des jeunes nobles du 18e partis sur les traces de l’antiquité, l’album pittoresque n’est pourtant ni une relation de voyage ni un guide touristique : c’est en le parcourant que le lecteur devient voyageur. L’envie de découvrir le monde depuis son fauteuil, le besoin d’affirmer une nation en glorifiant son patrimoine, le goût romantique pour les paysages torturés, les légendes et les émotions, l’élargissement à la classe bourgeoise du cercle des érudits vont trouver dans une nouvelle invention une alliée qui va bouleverser le monde de l’édition : la lithographie. Inventée en 1796 par le munichois A. Senefelder, elle constitue une révolution technique, économique et sociologique qui reflète les exigences de la révolution industrielle. La lithographie est introduite en Belgique en 1817 et y connaît un extraordinaire essor : quelque 950 lithographes y sont dénombrés avant 1865, dont Madou est le plus célèbre.