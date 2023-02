Pics de pollens constatés en ce début d’année : ils arrivent de plus en plus tôt et se manifestent plus intensément

Depuis plusieurs semaines, les pollens sont de retour. Yeux qui grattent, écoulement nasal, toux sèche… Voici les principaux symptômes bien connus des personnes allergiques.

En ce moment, des pics intenses de concentrations dans l’air de pollen de noisetiers et d’aulnes sont observés. Des pics qui arrivent de plus en plus tôt, mais aussi de manière plus intense. "On voit une augmentation du nombre de personnes qui viennent nous consulter pour des problèmes d’allergie. En général, on remarque un pic aux alentours du 15 février. Mais cette année, le premier pic a commencé juste après la nouvelle année", constate Philippe Machiels, pneumo-allergologue à la clinique Notre Dame de Grace de Gosselies.

Alors que les concentrations ont atteint 139 grains par mètre cube d’air le 7 janvier à Bruxelles, les chiffres ont plus que triplé, dépassant par deux fois les 450 grains/m³ d'air, entre le 11 et le 22 février.