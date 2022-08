Un nouveau dépassement des pics d'ozone attendu cette semaine : que cela signifie-t-il ?

L’ozone présent dans les basses couches de l’atmosphère : il se forme sous l’action du rayonnement solaire UV lors des chaudes journées et en présence d’importantes concentrations d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils.

Quand observe-t-on de grandes quantités d'ozone ?

Plusieurs conditions doivent être remplies pour que des concentrations importantes apparaissent dans les basses couches de l’atmosphère :

le temps doit être ensoleillé (beaucoup d’UV) ; la température doit être suffisamment élevée (au moins 25°C) ; des courants continentaux déterminent notre temps : le vent est faible et de direction S, S-E ou E ; les oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques volatils (VOC) sont présents dans l’air en quantité suffisante et selon une proportion précise. Ceux-ci sont davantage présents dans les villes étant donné la pollution automobile.

Un seul jour ensoleillé et chaud ne conduit généralement pas à un dépassement de la valeur seuil pour l’ozone. Une persistance de ce temps pendant une longue période estivale est la plupart du temps indispensable pour atteindre un dépassement.

C'est pourquoi les épisodes d’ozone, caractérisés par d’importantes concentrations de ce composé dans la basse atmosphère, se produisent uniquement au cours des mois de mai, juin, juillet et août, ainsi qu’exceptionnellement à la fin du mois d’avril et au début du mois de septembre lorsqu’une zone de haute pression située sur le continent européen dirige des courants d’Est à Sud-Est sur notre pays.

Pourquoi a-t-on déclenché la phase d'avertissement ?

La concentration en ozone dans l'air est mesurée selon plusieurs seuils, qui enclenche différentes phases lorsqu'ils sont franchis. Le "Plan forte Chaleur et pics d'ozone" de la Belgique se compose de 3 phases :

une phase de vigilance une phase d'avertissement une phase d'alerte

Les paramètres qui composent ces seuils sont basés sur les résultats des prévisions météorologiques à cinq jours, sur des mesures d'ozone journalières et sur des prévisions d'ozone à deux jours.

Ces différentes phases ont pour vocation, d'anticiper la survenue de vagues de chaleur et pics d'ozone, de définir les mesures à prendre pour prévenir et limiter leurs effets sur la santé et le bien être social; le tout en portant une attention très particulière aux populations à risque.