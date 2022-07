Piconrue : deux expositions pour raconter l'histoire de l'Ardenne aux enfants

D’un côté, l’expo "Les Âges de la Vie" retrace les différentes étapes de l’existence des Ardennais à travers notamment des objets connus et moins connus du grand public. Comptez entre 1h30 et 2h de visite. De l’autre, "La Maison des Légendes" emmène toute la famille au cœur de la forêt d’Ardenne, à la rencontre des fées, des nutons et des chasseurs sauvages. Pour nourrir son imaginaire, comptez ici 45 minutes de parcours. Avec ses rétrospectives et expositions temporaires, le Piconrue propose au public des regards diversifiés et complémentaires sur l’Ardennais d’hier et d’aujourd’hui.

Le musée propose également une escale ludique et multigénérationnelle. Comment les Ardennais d’autrefois s’occupaient-ils ? Sans internet, console de jeux et télévision, la créativité était de mise. Découvertes et initiation aux jeux d’antan sont au programme de la visite. Les activités se déroulent les 7, 19 juillet 2022 ainsi que les 12 et 18 août 2022. De 14h à 15h30.

Réservation souhaitée par mail à l’adresse publics@piconrue.be ou au 061/55.00.55.

Le Piconrue est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Le Musée de la Grande Ardenne a pris ses quartiers Place en Piconrue, 2 à Bastogne. Il est accessible aux PMR et un parking gratuit se situe à proximité.

Toutes les infos sont à retrouver sur leur site internet : www.piconrue.be ou via Facebook.