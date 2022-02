Pickpockets : les Trekkers de la police de Bruxelles-Ixelles ont procédé à plus de 300 arrestations en 2021

La section des Trekkers, ces policiers spécialisés dans les vols à la tire et l’interpellation des pickpockets sur la zone de Bruxelles-Ixelles, a procédé à 304 arrestations en 2021. "Malgré la crise sanitaire, la section a constaté une augmentation du nombre de vols à la tire, parfois avec violence", indique un communiqué de la zone.

"En 2021, la section a établi un total de 475 procès-verbaux et a procédé à 304 arrestations. 64 suspects ont été mis à la disposition du parquet. 14 mandats d’arrêt ont été émis par un juge d’instruction", détaille celle-ci qui ajoute par ailleurs qu’un total de 14.725 euros, retrouvés sur les auteurs arrêtés, a pu être restitué aux différentes victimes.

"Toutefois, les pickpockets ne volent pas que de l’argent : nombre de téléphones portables, quatre bicyclettes, des vêtements d’une valeur de 8436 euros et même une montre de luxe dont la valeur s’élève à 25.000 euros ont pu être restitués à leurs propriétaires."

Quatre arrestations mardi sur la rue Neuve

La dernière opération des trekkers remonte à ce mardi lorsque les policiers ont arrêté quatre suspects de vols à la tire en peu de temps, tous dans la rue Neuve.

"Une première personne a été arrêtée lorsqu’un des inspecteurs de la section a reconnu un suspect d’un vol à la tire commis à la fin du mois de janvier, rue des Arts, lors duquel une dame s’est fait voler son smartphone. L’analyse des images des caméras avait permis une description détaillée de deux suspects. L’un d’eux a été reconnu dans la rue Neuve. Il est en séjour illégal et a reçu un ordre de quitter le territoire. Il a été relaxé après audition", précise la zone.

"Peu de temps après, des inspecteurs ont arrêté trois autres suspects d’un vol à la tire. Un particulier s’était présenté au commissariat afin de porter plainte du vol de son GSM, qui, selon le signal GPS, se trouvait toujours dans la rue Neuve. Des inspecteurs se sont vite rendus sur place et, peu après, ont vu trois suspects qui semblaient être à la recherche de nouvelles victimes. Ils ont décidé de suivre les suspects et après avoir été témoins d’un nouveau vol à la tire, les inspecteurs ont décidé d’intervenir. Les trois suspects ont été arrêtés et les deux victimes ont pu récupérer leur GSM. Après audition, les trois suspects ont été relaxés."