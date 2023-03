"Picasso, l’inventaire d’une vie": le documentaire qui lève le voile sur la vie et l'oeuvre du génie

Lorsque Pablo Picasso décède le 8 avril 1973 à l’âge de 91 ans, il n’a prévu aucun testament pour sa famille maintes fois recomposée. S’enclenche alors un inventaire sans précédent dans l’Histoire de l’art : des milliers de dessins, peintures, sculptures, gravures, céramiques et lithographies sont découverts dans ses 11 résidences. Au total, plus de 40.000 œuvres seront répertoriées, un travail colossal de 7 années pour un gigantesque héritage !

Les auteurs de ce film ont remonté toute la filière pour raconter cette surprenante découverte. Un inventaire qui aura permis de lever les secrets sur l’œuvre de Picasso, faisant découvrir la genèse de ses chefs-d’œuvre, les carnets de dessin et les études témoignant du processus qui l’a mené à produire ses plus célèbres toiles.

Et ce documentaire est tout simplement unique et passionnant. Pour la première fois, à partir d’interviews exclusives de membres de la famille de Picasso et d’archives inédites nous ouvrant une fenêtre sur sa vie personnelle – et, avec elle, sur l’intimité familiale -, ce film inédit perce le mystère de cet artiste secret qui n’a donné qu’une seule interview télévisée de toute sa vie !