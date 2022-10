Picasso face à Chanel : leurs influences réciproques exposées à Madrid

Les deux dernières parties de l’exposition se concentrent sur les occasions qu’ont eues Chanel et Picasso, qui se sont rencontrés en 1917 et avaient de nombreux amis en commun, de collaborer directement.

Ces dernières collaborations illustrent "ce dialogue entre mode et peinture, poésie et musique, théâtre, danse et arts qui est au cœur des scènes culturelles inventives et expérimentales de l’entre-guerres et qui forment le sujet même de cette exposition", a analysé Cécile Debray, la présidente du Musée Picasso à Paris, qui a prêté plusieurs pièces au Thyssen pour cette exposition.