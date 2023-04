Picasso, derrière le génie, un homme cruel et violent

Françoise Gilot a 40 ans de moins que Picasso, et pourtant elle réussit à lui tenir tête au quotidien. Un quotidien difficile, comme le confiera cette artiste accomplie et aujourd’hui plus que centenaire dans les lignes de Paris Match, en 2012. "Il pouvait être très généreux mais souvent il disait : "Je ne suis cruel qu’avec les gens que j’aime.” J’ai été très aimée… […] Et quand il était gentil, il valait mieux se méfier aussi…". En 1964, 11 ans après avoir quitté le peintre, Gilot publie un livre autobiographique intitulé "Vivre avec Picasso". Elle y décrit le quotidien difficile fait de brimades, de méchanceté et de misogynie. Elle le qualifie d'"être tyrannique, superstitieux et égoïste". C’est le scandale, on l’accuse de vouloir profiter de sa notoriété pour se faire de l’argent sur le dos du maître.